Sicilia: Musumeci, dare opportunità concrete ai giovani per restare qui (2)

- Musumeci ha proseguito: "È innegabile, però, che anche il governo nazionale debba creare le condizioni affinché il nostro territorio e le nostre istituzioni accademiche possano essere attrattivi al pari di altre parti d'Italia. All'Ateneo di Catania come a tutti gli atenei dell'Isola, auguro di consolidare la stagione di rilancio nella consapevolezza dei valori, delle professionalità e delle potenzialità che ci sono al suo interno, mantenendo il merito e la competenza come principi inderogabili". Dunque ha concluso: "Sul fronte delle nuove strutture per la residenzialità studentesca e la didattica assieme ai vertici accademici e all'Ente regionale per il diritto allo studio siamo pronti a valutare soluzioni idonee, compreso l'eventuale utilizzo di alcune delle strutture sanitarie dismesse in città". (Ren)