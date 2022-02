Speciale infrastrutture: Indonesia, accelerano i lavori per la nuova capitale Nusantara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di realizzazione delle infrastrutture di base di Nusantara, la nuova città nel Borneo che diverrà capitale politica e amministrativa dell'Indonesia, proseguono a ritmo spedito ed hanno già innescato una forte impennata dai prezzi degli appezzamenti e delle proprietà nelle aree circostanti. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui il sito della futura capitale per ora è ancora costellato di piantagioni, fatto salvo per un vasto spiazzo dove in futuro sorgerà il nuovo palazzo presidenziale. Il presidente Joko Widodo ha recentemente inaugurato il piano teso a trasferire la capitale da Giacarta, nella provincia di Giava, a Sepaku, dove dovranno trasferirsi in futuro la maggior parte delle agenzie e delle istituzioni governative. Il distretto di Sepaku, nella provincia di Kalimantan Orientale è stato popolato dagli anni Settanta da migranti da Giava, la più piccola tra le maggior isole dell'arcipelago, dove si concentra però circa il 70 per cento della popolazione nazionale. Secondo funzionari locali consultati dal quotidiano "Nikkei", le infrastrutture di base della futura capitale sono state pianificate prima dell'annuncio ufficiale del trasferimento della capitale, nel 2019. Negli ultimi anni il prezzo di un ettaro di terreno a Sepaku è aumentato da meno di 100 milioni a 2,5 miliardi di rupie (174mila dollari). (Fim)