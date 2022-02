Lombardia: Foroni, un milione di euro di contributi a presidio del territorio del Lago d'Iseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al territorio e protezione civile, Pietro Foroni, ha assegnato 450 mila euro di contributi al comune di Endine Gaiano, in provincia di Bergamo, per la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale di protezione civile. Stanziati anche 580 mila euro alla comunità montana del Sebino Bresciano per ampliare il Polo Logistico di protezione civile e dei vigili del fuoco presso il comune di Sale Marasino, in provincia di Brescia. "Questa misura - ha commentato Foroni - dimostra l'impegno costante di Regione Lombardia nella prosecuzione delle attività di potenziamento del sistema di protezione civile lombardo. La Giunta, recepito un ordine del giorno del Consiglio regionale, ha trovato risorse per concretizzare due azioni strategiche a ulteriore presidio del territorio sul Lago d'Iseo, ciò anche in relazione alla situazione della frana del monte Saresano, nel comune di Tavernola Bergamasca, la cui situazione, a oggi, è sotto controllo". Una misura che secondo Foroni, in virtù della nuova legge regionale di settore, promuove nuove azioni per rafforzare il comparto lombardo di protezione civile, incrementandone l'efficienza. “Le nuove realtà di volontariato - ha concluso Foroni - contribuiranno, infatti, a supportare l'operato dei volontari di Protezione civile nei territori interessati. Un risultato concreto per le nostre comunità e per tutti i nostri volontari" (Com)