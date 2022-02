Brescia: incidente a Mazzano su Ss 45 bis, due morti e due feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due morti e due persone ferite. È questo il bilancio del tragico in cidente avvenuto poco dopo le 13 di oggi a Mazzano, in provincia di Brescia sulla strada SS45bis Gardesana occidentale. Secondo quato riferisce la nota diffusa da Areu l'incidente è stato causato da uno scontro frontale tra un camion e un furgone. Per il conducente e il passeggero del furgone, le cui generalità non sono ancora note, i soccorrittori non hanno potuto che constatare il decesso sul posto, mentre il passeggero del camiopn, un uomno di 48 anni, ha riportato un trauma toracico e un trauma al bacino per i qualio è stato portato in codice Rosso agli spedali civili di Brescia, mentre l'autista del camion, ha riportato un trauma cranico per il quale è stato portato in codice giallo al Poliambulanza. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, tre ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale che dovrà accertare la dinamica dell'incidente.(Rem)