Speciale energia: Giappone, nucleare, startup di Kyoto realizzerà il primo reattore sperimentale a fusione

- Kyoto Fusioneering Ltd., una startup con sede a Uji, nella prefettura di Kyoto, realizzerà il primo reattore sperimentale a fusione del Giappone. Lo ha annunciato l'azienda stessa, precisando che intende avviare le operazioni del nuovo reattore sperimentale entro i prossimi cinque anni e che ha già raccolto parte dei fondi necessari all'impresa. Intervistato dalla stampa giapponese, l'amministratore delegato Taka Nagao ha affermato che la centrale a fusione sperimentale sarà dotata di uno scambiatore di calore e di una turbina in grado di generare una piccola quantità di energia, che potrebbe ammontare ad alcune decine di kilowatt. Diversi reattori tesi a dimostrare la fattibilità della fusione nucleare sono già operativi in Giappone e in altri Paesi del mondo, ma come ricordato da Nagao "uno stabilimento che produca effettivamente energia (dalla fusione) è una rarità anche su scala globale". Kyoto Fusioneering Ltd. è nata nel 2019 grazie a una società di finanziamento istituita dalla Kyoto University. L'azienda produce componenti per reattori a fusione, incluso un sistema per la raccolta di calore con temperature superiori a 100 milioni di gradi centigradi. (Git)