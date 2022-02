Speciale energia: Russia, vicepremier Novak, necessario aumentare quota energie rinnovabili in bilancio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario aumentare la quota delle energie rinnovabili nel bilancio energetico russo, garantendo la disponibilità, l'affidabilità e la sicurezza del comparto. Lo ha affermato il vice primo ministro ed ex ministro dell'Energia russo, Aleksandr Novak, parlando dell'iniziativa governativa "Energia pulita", sulla transizione ecologica. In particolare Novak ritiene fondamentale la realizzazione di un sistema di circolazione dei certificati di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il vicepremier russo ha poi sottolineato l'importanza dello sviluppo di tecnologie energetiche a idrogeno, affermando che la Russia si pone l'obiettivo di occupare il 20 per cento del mercato globale di questa risorsa entro il 2030. (Rum)