Speciale energia: algerina Sonatrach condividerà la produzione nella regione petrolifera di Kafra in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina Sonatrach ha firmato un accordo con il ministero del Petrolio e dell'energia del Niger per condividere la produzione di greggio nella regione di Kafra. Lo rende noto la stessa società in un comunicato, aggiungendo che la sussidiaria Sonatrach International Petroleum Exploration and Production ha firmato il contratto nella capitale del Niger il 4 febbraio. L'attività della società a Kafra copre due pozzi esplorativi, KFR-1 e KFRN-1, con potenziali riserve di petrolio rispettivamente di 168 milioni di barili e 100 milioni di barili, specifica la nota. (Ala)