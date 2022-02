Disabilità: Grippo (Azione), in commissione Lazio passo decisivo verso autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge-quadro regionale sulla disabilità fa oggi un importante passo verso la sua approvazione. Dopo il via libera ai primi tre articoli, la commissione Sanità della Regione Lazio ha approvato questa mattina tutti gli altri punti della proposta di legge 169 del 2019, presentata da Valentina Grippo, segretario di Azione nel Lazio e prima firmataria della legge. "Gli articoli votati dai consiglieri riguardano, tra gli altri temi: le attività informative e di sensibilizzazione; le politiche di contrasto alla discriminazione multipla delle donne con disabilità; la promozione dei diritti a favore delle persone con disabilità; politiche del lavoro e occupazione; il progetto di vita e budget di salute; politiche, servizi e modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società; accessibilità e mobilità personale; l'istituzione del caregiver familiare; misure per la promozione dello sport e del turismo; politiche di welfare abitativo". Lo rende noto la consigliera Valentina Grippo. "Quello di oggi è un passo importante, frutto di un anno di audizioni, verso l'approvazione di un testo a cui tengo molto - commenta Grippo -. Una legge che mira a dare risposte concrete alle persone con disabilità e alle loro famiglie, soprattutto dopo l'esperienza della pandemia e le difficoltà ad essa connesse. Ringrazio per questo Rodolfo Lena, presidente della Commissione e tutti i membri che hanno dato il loro contributo. Aspettiamo ora che la norma venga portata in Consiglio Regionale per l'ultimo passaggio della votazione in Aula". (Com)