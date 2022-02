Politica. Farefuturo lancia corso di formazione professionale "Le sfide per la democrazia post-pandemia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Le sfide per la democrazia post-pandemia", questo il titolo del nuovo corso di formazione professionale che oggi in Senato la fondazione Farefuturo ha presentato e che raccoglie il testimone del progetto formativo "Formarsi Nazione" lanciato lo scorso anno e che riscosse un grande successo. Lo comunica una nota. "Formare la classe dirigente è diventata una necessità, forse la priorità del sistema politico italiano, proprio perché non esistono più i partiti con le loro organizzazioni territoriali, che di per sé erano comunque luoghi di formazione con il loro cursus. Altrimenti, ed è questo il rischio, tutto nasce e muore sui social, anche le leadership che in tal caso vanno definite followship" ha spiegato il senatore Adolfo Urso, presidente della fondazione. Deficit di classe dirigente che per Urso "riguarda in generale la democrazia occidentale, ma riguarda ancor più l’Italia in cui, e non a caso, abbiamo avuto una forza politica, ancora maggioritaria in Parlamento, che aveva fatto dell''uno vale uno' la sua mission. Debbono ripristinare il principio della competenza ed anche per questo nella scelta dei docenti non abbiano guardato alla appartenenza ma esclusivamente alla competenza". (segue) (Com)