Imprese: Mossa (Banca Generali), modello tradizionale di fare banca non più coerente con attuale situazione

- Il modello tradizionale di fare banca non è più coerente con la situazione che stiamo vivendo oggi: la trasformazione del settore richiederà tempo, e passerà da una fase di forte consolidamento. Lo ha detto Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, durante la conferenza stampa di presentazione delle linee guida del nuovo piano industriale 2022-2024, approvate oggi dal consiglio di amministrazione. “Si tratta di un’opportunità anche per chi fa un mestiere diverso: in ogni caso, ci troviamo in un momento strutturalmente favorevole per la nostra industria, e nei prossimi 3-5 anni non credo che percepiremo il comparto tradizionale come un vero competitor”, ha detto. (Rin)