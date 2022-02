Enac: team ispettivo Easa evidenzia elevati livelli nel sistema di gestione della sicurezza aerea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accertamenti sulla struttura di gestione dell’Ente, pur rilevando alcune limitate aree di miglioramento, sono stati incentrati sull’auditing interno per il controllo della rispondenza dell’Enac alla regolamentazione europea, sui meccanismi per la valutazione delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle varie attività e sulla metodologia adottata per la valutazione dell’impatto delle modifiche organizzative sul sistema. L'ispezione Easa ha evidenziato come punti di forza dell'Enac lo sforzo organizzativo per l'assunzione di nuove risorse, l'esperienza e la competenza del personale, l’alto livello di efficacia raggiunto dal sistema di gestione della sicurezza dell'Ente, confermando la piena adeguatezza dell’organizzazione e delle procedure dell’Enac in grado di rispondere alle nuove sfide tecnologiche nel settore dell’aviazione civile. (Com)