Imprese: Mossa (Banca Generali), componenti strutturali dell’inflazione non vanno sottovalutate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell’inflazione è serio: ci sono componenti strutturali che stiamo sottovalutando. Lo ha detto Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, durante la conferenza stampa di presentazione delle linee guida del nuovo piano industriale 2022-2024, approvate oggi dal consiglio di amministrazione. “Da una parte abbiamo la sostenibilità che è inflattiva per definizione, così come gli asset digitali e le criptovalute che cambiano la velocità di circolazione della moneta, che a sua volta contribuisce molto alla definizione dei prezzi: poi c’è un ritorno al nazionalismo e a politiche sociali più spinte, che tendono a penalizzare un po’ le dinamiche di mercato”, ha spiegato, sottolineando la preoccupazione anche per le tensioni geopolitiche relative al dossier ucraino. (Rin)