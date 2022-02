Spiagge: Federbalneari scrive a Draghi, mappatura governo non tiene conto di laghi e fiumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federbalneari Italia auspica che questo percorso sia corretto e recepito subito dal governo Draghi per dare certezze e fornire quel quadro regolatorio che manca alle imprese del mare, dei laghi e dei fiumi italiani, che meritano il superamento dell'incertezza, condizione indispensabile per avere la stabilità economica e l'opportunità di continuare a competere con il resto dei Paesi Ue nel comparto turismo. "Anche le Regioni - prosegue Maurelli - hanno ben compreso la portata della situazione e, come hanno ribadito con una nota formale, restano in attesa della proposta di riforma e di tutela, nel solco della sostenibilità ambientale, delle concessionarie, che il governo deve varare di concerto con tutti i soggetti coinvolti, comprese le associazioni di categoria e le Pmi che promuovono il turismo sulle coste italiane. Ora ci aspettiamo - conclude il presidente di Federbalneari Italia - che tali riflessioni sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, poste nel corso della riunione del tavolo tecnico all'attenzione del ministro Garavaglia, vengano valutate con attenzione dal premier e il governo dimostri un impegno concreto per la tutela del modello turistico italiano, così esclusivo in Ue, invitando tutte le istituzioni europee ed italiane a fare altrettanto. In gioco c'è la sopravvivenza stessa del comparto". (Com)