Pnrr: Mossa (Banca Generali), sviluppare contesto che favorisca investimenti sui mercati privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese come l’Italia, incentrato sulla piccola e media impresa, più si danno liquidità e capitale in forme alternative e meglio è. Lo ha detto Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, durante la conferenza stampa di presentazione delle linee guida del nuovo piano industriale 2022-2024, approvate oggi dal consiglio di amministrazione. “Occorre sviluppare un contesto che favorisca gli investimenti sui mercati privati, anche sul fronte delle grandi opere: infrastrutture di cui abbiamo un gran bisogno”, ha detto. (Rin)