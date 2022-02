Germania: accordo al ministero Economia su proroga aiuti alle imprese contro crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha comunicato di aver raggiunto un accordo tra i propri dipartimenti sulla proroga della quarta serie di aiuti-ponte concessi alle imprese per far fronte alla crisi del coronavirus. Destinati alle aziende che subiscono riduzioni del fatturato legate alla pandemia, i sussidi dovrebbero essere estesi dalla scadenza di fine marzo a tutto il mese di giugno prossimo. Gli aiuti-ponte vengono stanziati per le aziende con un declino delle vendite legato al Covid-19 di almeno il 30 per cento. Il valore comparativo è solitamente il corrispondente mese del 2019, l'ultimo anno prima della crisi del coronavirus. Il governo federale rimborsa alle imprese i costi operativi fissi come l'affitto e le spese per l'elettricità. L'importo del sussidio è scaglionato a seconda dell'entità del calo delle fatturato. (Geb)