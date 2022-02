Abruzzo: da Pnrr 31 milioni per servizi e lotta alla povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) apre nuovi scenari per le politiche sociali regionali alla luce di quanto prevede il provvedimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in questi giorni di individuazione delle risorse alle Regioni. L'Abruzzo potrà infatti contare su una dotazione finanziaria di oltre 31 milioni di euro per mettere in campo nuove misure di inclusione sociale e rafforzamento dei servizi esistenti. "La Regione si appresta a coordinare una serie di interventi che toccheranno direttamente le strutture sociali dislocate sul territorio - spiega l'assessore Pietro Quaresimale -. A gestire le risorse saranno gli Ambiti locali coordinati in questo dalla regione Abruzzo che sarà a capo del sistema di governance". Gli interventi avranno l'obiettivo di rafforzare i servizi esistenti migliorandone la qualità e la capacità di erogazione. "Rimane centrale l'obiettivo di toccare tutti i servizi sociali presenti sui territori abruzzesi per rispondere al meglio alla esigenze dei singoli territori - insiste Quaresimale -. Ai Comuni daremo risorse per attivare nuovi servizi socio assistenziali, educativi e sanitari per la famiglia, i minori, gli anziani non autosufficienti, per il sostegno e l'autonomia dei disabili e per il Dopo di Noi, per la povertà e il sostegno alle persone in povertà estrema o senza dimora". (segue) (Gru)