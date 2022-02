Abruzzo: da Pnrr 31 milioni per servizi e lotta alla povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo punto il Pnrr prevede due linee di intervento innovative: Housing temporaneo e Stazioni di posta. Il primo intervento si esplicita in un'assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o piccoli gruppi di individui, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere all'edilizia residenziale pubblica e che necessitino di una presa in carico continuativa. Le Stazioni di posta avranno invece il compito di fungere da centro servizi per il contrasto alla povertà aperti alla cittadinanza. "Il programma straordinario di politiche sociali finanziato con le risorse aggiuntive provenienti dal Pnrr - conclude l'assessore - andrà ad affiancare la programmazione ordinaria legata all'attuazione del nuovo Piano sociale 2022-2024 per un complesso di attività che darà risposte concrete alla domanda di assistenza che proviene dalla fasce sociali più deboli". (Gru)