Ucraina: vicepresidente bulgara Jotova, garanzie per protezione dei nostri connazionali

- Il Consiglio consultivo per la sicurezza nazionale della Bulgaria "deve fornire garanzie per la protezione della comunità bulgara" in Ucraina in caso di un conflitto militare in quel Paese. Lo ha detto oggi la vicepresidente bulgara Iliana Jotova secondo l'emittente radiofonica "Bnr". "La comunità bulgara in Ucraina è la nostra più grande diaspora storica all'estero. In caso di conflitto, è probabile che gran parte di queste persone debbano espatriare. Dobbiamo essere pronti e lo Stato deve offrire loro le migliori condizioni", ha detto la vicepresidente. (Seb)