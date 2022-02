Italia-Grecia: ministra Mendoni a “Nova”, dopo Palermo tocca a Londra, Atene aspetta sculture Partenone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra il governo della Grecia e la Regione Sicilia per la restituzione ad Atene del frammento Fagan del Partenone può rappresentare una via da seguire anche per il Regno Unito in modo da riunificare tutte le sculture che componevano una volta il simbolo dell'Acropoli. Lo ha sottolineato la ministra della Cultura greca, Lina Mendoni, in una intervista esclusiva concessa ad “Agenzia Nova” nell’ambito della sua visita in Italia. Mendoni ha incontrato lo scorso 9 febbraio a Palermo il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, per celebrare lo storico accordo che ha portato alla restituzione per un periodo di quattro anni del cosiddetto reperto Fagan: pezzo in marmo pentelico che raffigura il piede della dea Peitho o di Artemide appartenente al fregio orientale del Partenone, che era custodito nel Museo archeologico regionale Salinas di Palermo. In cambio, da Atene è intanto arrivato nel capoluogo siciliano, affidato al Salinas, un reperto delle collezioni del Museo dell’Acropoli: la statua acefala di Atena, risalente alla fine del V secolo a.C. Mendoni è stata poi ricevuta venerdì 11 febbraio dal ministro della Cultura, Dario Franceschini a Roma. Un incontro svoltosi “in un clima di grande cordialità”, spiega la ministra a “Nova”. “Abbiamo una visione comune delle questioni legate alla cultura e al patrimonio culturale. Sono state discusse questioni di interesse comune, come il ritorno dei beni culturali ai Paesi di origine, il ritorno definitivo in Grecia del frammento Fagan, nonché gli effetti della crisi climatica sul patrimonio culturale”, afferma la ministra. Mendoni ha ricordato che l'iniziativa della giunta regionale della Sicilia, nella persona dell'assessore Alberto Samona, e della direttrice del museo Antonino Salinas, Caterina Greco, di restituire il frammento Fagan “mostra profonda generosità” da parte della Regione. “L'iniziativa del governo siciliano di chiedere la modifica del quadro giuridico, affinché il frammento possa rimanere sine die ad Atene, indica i forti legami tra Grecia e Sicilia e una grande sensibilità riguardo al concetto di patrimonio culturale europeo comune”, ha proseguito Mendoni. “Come ha detto a Palermo la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, questo è un atto politico. Questo atto indica il percorso che Londra può seguire per il ritorno finale e la riunificazione delle sculture ad Atene”, rimarca Mendoni in riferimento alla questione dei marmi del Partenone, che ora si trovano conservati al British Museum di Londra, ma che sono al centro di un caso diplomatico irrisolto tra Grecia e Regno Unito che dura ormai da due secoli. D’altra parte, dice Mendoni, i legami tra Italia e Grecia “sono forti, soprattutto in ambito culturale” dal momento che “i contatti che abbiamo instaurato in questi giorni garantiscono una collaborazione ancora più stretta”. (segue) (Res)