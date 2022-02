Italia-Grecia: ministra Mendoni a “Nova”, dopo Palermo tocca a Londra, Atene aspetta sculture Partenone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha ricordato che in Italia, così come in Grecia, il turismo in generale sta attraversando un momento di forte difficoltà per via della pandemia di Covid-19. Secondo il capo del dicastero ellenico, il settore potrà però essere rilanciato anche grazie alla ripresa dei flussi di visitatori nei siti culturali, archeologici e nei musei. “Un grande sforzo è stato fatto nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari. La Grecia ha convinto il resto del mondo che è un Paese sicuro e questo ha portato ad un aumento significativo dei visitatori durante l'estate del 2021”, chiarisce Mendoni. “Nel 2022, speriamo che la pandemia sia sotto controllo attraverso l'ampio programma di vaccinazione. Allo stesso tempo, abbiamo un piano in corso che punta ad aggiornare i servizi forniti ai visitatori. Nuovi negozi nei musei e caffè ma soprattutto il miglioramento dell'accessibilità dei siti archeologici e dei musei per le persone disabili. L'esempio dell'Acropoli, oggi completamente accessibile ai portatori di handicap, è stato messo in luce a livello internazionale. Con questi dati speriamo in una ripresa del turismo ai livelli del 2019, che è stato storicamente l'anno migliore per la Grecia”, prosegue la ministra. (segue) (Res)