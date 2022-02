Italia-Grecia: ministra Mendoni a “Nova”, dopo Palermo tocca a Londra, Atene aspetta sculture Partenone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mendoni fa inoltre un punto della situazione del programma finalizzato alla rinascita del centro storico di Atene, che vede il suo centro nella trilogia: Museo archeologico, Politecnico e l’Acropoli. “Il Museo archeologico nazionale possiede la più ricca collezione di tesori dell'antica Grecia al mondo. Stiamo progettando l'ampliamento del museo raddoppiandone gli spazi, collegandolo con l'edificio dell'Acropoli e instaurando una ‘conversazione’ con l'Università politecnica nazionale di Atene. In questo modo potremo esporre le collezioni del museo secondo le moderne esigenze museografiche. Questo progetto, in cui il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha dimostrato un interesse personale, oltre alla creazione di un nuovo museo assolutamente moderno, contribuirà in modo sostanziale alla rinascita dell'area più ampia del centro storico di Atene”, dichiara Mendoni aggiungendo: “Nei prossimi giorni sta per iniziare la fase preliminare di progettazione architettonica, che prevede l'adeguamento, la valorizzazione e l'ampliamento sotterraneo del Museo archeologico nazionale, l'operazione congiunta con l'Acropoli, la messa in comunicazione con il complesso del Politecnico nazionale, e la riqualificazione della zona circostante”. Spostandosi sugli scavi ad Anfipoli nella Grecia settentrionale, la ministra ricorda che è in corso un vasto progetto che comprende sia la ricerca archeologica che il restauro e il miglioramento della tomba di Kastas, risalente al periodo macedone. “Abbiamo già compiuto notevoli progressi con il ripristino della forma e della forma del tumulo, mentre è in corso anche la stabilizzazione strutturale e la conservazione della tomba monumentale. Entro il 2022, il nostro obiettivo è rendere il monumento in grado di accogliere visitatori di gruppi specifici come ricercatori, studenti e scienziati”, rileva ancora Mendoni. Sugli scavi negli scorsi anni era emerso un certo entusiasmo dopo il ritrovamento nel 2014 della tomba monumentale. Sulla scia di leggende e disquisizioni, si sperava che potesse trattarsi della sepoltura di Alessandro Magno, ipotesi poi scartata del tutto dagli esperti. “Anfipoli è un vasto e importantissimo sito archeologico, i cui monumenti risalgono dall'antichità classica al periodo bizantino. La ricerca archeologica continua, così come le opere di conservazione e valorizzazione dei monumenti, come quelle del ponte di legno del V secolo. Un luogo come Anfipoli porta costantemente alla luce nuove scoperte”, conclude la ministra della Cultura. (Res)