Vaticano: il Papa modifica la struttura della Congregazione per la Dottrina della Fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Motu Proprio" di Papa Francesco che modifica la struttura della Congregazione per la Dottrina della Fede che viene divisa nella sezione Dottrinale e in quella Disciplinare. Nella Lettera Apostolica del Santo Padre che instituisce le due sezioni si spiega che "la Sezione Dottrinale, attraverso l'Ufficio dottrinale, si occupa delle materie che hanno attinenza con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale". Inoltre si chiarisce che "la Sezione predispone l'esame dei documenti che devono essere pubblicati da altri Dicasteri della Curia Romana, nonché degli scritti e delle opinioni che appaiono problematici per la retta fede, favorendo il dialogo con i loro autori e proponendo i rimedi idonei da apportare, secondo le norme dell'Agendi ratio in doctrinarum examine". La Sezione Disciplinare "attraverso l'Ufficio disciplinare, si occupa dei delitti riservati alla Congregazione e da questa trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito". Il documento spiega che la sezione disciplinare "ha il compito di predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze" al fine di "promuovere una retta amministrazione della giustizia". (Civ)