Taiwan: Covid, possibile riduzione della quarantena a 10 giorni entro metà marzo (2)

- A partire da domani, 15 febbraio, l'isola dovrebbe inoltre eliminare le restrizioni all'ingresso per i lavoratori migranti provenienti da Indonesia, Thailandia, Filippine e Vietnam. Lo aveva annunciato il 7 febbraio scorso il Centro di comando epidemico (Cecc), aggiungendo che gli appartenenti alla categoria dovranno essere vaccinati contro il Covid-19 e affrontare 14 giorni di isolamento negli hotel deputati alla quarantena, seguiti da altri sette giorni di autovigilanza nelle stesse strutture. Il ministero del Lavoro (Mol) di Taipei, ha inoltre precisato che i lavoratori saranno tenuti a sottoporsi a due test di reazione a catena della polimerasi (Pcr), da effettuare rispettivamente prima del loro ingresso a Taiwan e dopo la quarantena obbligatoria. L'ingresso dei viaggiatori non residenti era stato sospeso a partire da maggio 2021, in conseguenza del picco dei contagi registrato sull'isola. (Cip)