- In Sardegna sono 1.327.802 le persone vaccinate con le due dosi, pari all’83,1% della popolazione. Secondo l’ultimo report del Governo sono però ancora oltre 35 mila, gli over 50 e i 60-69enni ai quali non è stata somministrata neppure una dose. Le inoculazioni booster hanno raggiunto il 63,7 per cento, mentre quelle pediatriche sono al 42,8 per cento per la prima dose e al 26,8 per cento per la seconda. (Rsc)