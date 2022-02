Vaticano: monsignor Walenty Gryk vescovo di Goroka in Papua Nuova Guinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo della diocesi di Goroka in Papua Nuova Guinea, monsignor Walenty Gryk, finora coordinatore della formazione e segretario per le missioni dei Verbiti in Papua Nuova Guinea. Lo fa sapere la Sala Stampa Vaticana. Monsignor Walenty Gryk è nato il 23 febbraio 1957 a Uzbiereż, in Polonia. Ha frequentato il seminario maggiore di Pieniezno e ha conseguito il dottorato in Teologia all'Università Cattolica di Lublino. Ha emesso i voti perpetui nella Società del Verbo Divino l'8 settembre 1983 ed è stato ordinato sacerdote il 28 aprile 1984. Dal 1984 è missionario in Papua Nuova Guinea. (Civ)