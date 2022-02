Ucraina: Di Maio, manteniamo impegno per favorire soluzione diplomatica e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L’Italia mantiene il suo impegno “per favorire una soluzione diplomatica e sostenibile" alla crisi in Ucraina anche “nel quadro degli accordi Minsk e del formato Normandia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta avvenuta oggi alla Farnesina insieme all’omologo del Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, in occasione della prima sessione del dialogo strategico tra i due Paesi. "Come Italia siamo determinati a passare a Mosca messaggi chiari, fermi e unitari in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati dell'Ue, Nato e Osce, che scoraggino qualsiasi aggressione o escalation", ha affermato il responsabile della Farnesina. (Res)