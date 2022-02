Taxi: sindacati, Regione Lazio assente su problematiche categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo alle molte richieste d'incontro da noi avanzate all'assessore ai trasporti Mauro Alessandri, per affrontare le contingenti problematiche di settore, seguono solo indifferenti silenzi". È quanto dichiarano in una nota Uil Trasporti Lazio, Federtaxi Cisal Lazio, Ugl taxi, Fit-Cisl Lazio e Ati taxi. "Rimangono celate, quindi, le motivazioni per le quali non si sa più nulla dei 4,2 milioni di euro destinati all'erogazione di voucher taxi in favore del personale scolastico, dei fondi stanziati durante il primo lockdown per il trasporto del personale medico sanitario, quando verranno erogati i fondi previsti per il rinnovo del parco auto dal Progetto 'trasporto sostenibile' e rimane ancora indiscussa la richiesta di rivedere la capienza massima consentita all'interno delle vetture destinate al trasporto pubblico non di linea. Vista l'importanza di queste due misure, la prima per dare un concreto aiuto in termini economici ad operatori ed utenti e la seconda - continua la nota - per andare incontro alla richiesta del servizio, anche in prospettiva delle imminenti riaperture a seguito dell'alleggerimento delle cautele per contenere i contagi di Coronavirus, se la regione Lazio continuerà ad ignorarci ci vedremo costretti ad attuare le consentite azioni di protesta direttamente sotto la sede del presidente Nicola Zingaretti", concludono i sindacati. (Com)