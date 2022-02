Civitavecchia: controlli anti droga, sequestrati oltre due chili di hashish, due in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati arrestati a Civitavecchia due cittadini, un italiano e un romeno, trovati in possesso di due chili di hashish. Gli arresti, sono stati effettuati in due distinte operazioni. Il primo soggetto è stato fermato a Santa Marinella durante un posto di blocco. L’uomo, pregiudicato con precedenti specifici, è stato trovato in possesso di un chilo di hashish. Successivamente gli agenti, durante la perquisizione domiciliare a casa dell'uomo, hanno sequestrato una quantità dello stesso stupefacente ed una bilancina di precisione utilizzata per il confezionamento dello stesso. (segue) (Rer)