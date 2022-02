Nepal: giudice capo della Corte suprema sospeso dopo una mozione parlamentare d’accusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione è stata registrata ieri da 98 membri della Camera dei rappresentanti, la camera bassa, appartenenti a tre dei cinque partiti di governo: Congresso nepalese (Nc), Partito comunista del Nepal - Centro maoista (Cpnm) e Partito comunista del Nepal socialista unificato (Cpn-Us). Il portavoce del Congresso, Prakash Sharan Mahat, ha spiegato che l’iniziativa è stata presa per superare l’attuale “ostruzione” nel sistema della giustizia. Il Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), finito all’opposizione dopo che i suoi ex alleati comunisti hanno appoggiato una nuova coalizione guidata dal Congresso, ha accusato i promotori dell’impeachment del giudice capo di voler condizionare alcuni processi pendenti per corruzione e le elezioni amministrative in programma a maggio. (segue) (Inn)