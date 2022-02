Vaccino: Speranza, oltre 132 milioni di dosi somministrate in 13 mesi perché siamo un grande Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina alle 6" erano "oltre 132 milioni le dosi di vaccino" somministrate in 13 mesi e mezzo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022 dell'Università Vita-Salute San Raffaele, sottolineando che "questo ci sta portato in una fase diversa". Come ha poi aggiunto Speranza, infatti, "questo avviene perché abbiamo un grande servizio sanitario nazionale, perché siamo un grande Paese e dobbiamo essere orgogliosi". "Quel 91 per cento di persone sopra i 12 anni che hanno fatto la prima dose, oltre l'88 ha fatto anche seconda, e i numeri significativi di persone che hanno fatto la dose booster ci mettono nelle condizioni di poter programmare una fase diversa" ha sottolineato Speranza. "Ora dovremo insistere su questo terreno e lavorare perché il vaccino arrivi in ogni angolo del mondo". (Rem)