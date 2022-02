Napoli: sequestrate oltre 42000 sigarette di contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia Locale di Napoli appartenenti al gruppo operativo Anticontraffazione, nell'ambito delle attività connesse al progetto Anci-Mise, denominato "Contra Falsum", nato per promuovere, coordinare e monitorare l'attività di contrasto e la cultura della legalità nei comuni italiani sede di città Metropolitana, ha svolto nelle ultime ore una operazione mirata al contrasto del commercio delle sigarette di contrabbando. Gli agenti in borghese, a bordo di moto civetta, sono intervenuti in via Soprammuro, nei pressi delle torri aragonesi di Porta Nolana, sequestrando mezzo quintale di sigarette, di scarsa qualità, molto tossiche e non controllate. Le sigarette sono state rinvenute dagli agenti all'interno di un locale dove il contrabbandiere, scappato tra la folla, esponeva la merce. Sui pacchetti sequestrati, oltre a essere riportate sigle fantasiose, erano per lo più riprodotti i colori e i nomi dei marchi internazionali più conosciuti (ren)