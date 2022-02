Turismo: Garavaglia, stop a ristori, ora decontribuzione per abbassare costi e mantenere occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’attenzione e lo scrupolo delle corrispondenze, ma anche le analisi per settori apparentemente minori, fanno di Nova uno strumento di lavoro indispensabile" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- "Non è più il momento di ristori e sostegni, ma il settore del turismo ha ancora una coda legata alla pandemia e necessità di ulteriori interventi". Lo ha detto questa mattina il ministro del turismo Massimo Garavaglia durante la sua visita alla sede milanese del Cai, il Club Alpino Italiano. Nel decreto "sostegni ter" 413 milioni sono andati al turismo ha ricordato il ministro aggiungendo che "abbiamo un basket di circa 200 milioni di euro che intendiamo stanziare sempre come emendamenti a 'sostegni ter' per fare tutta una serie di misure ancora necessarie per il turismo. Pensiamo a una sana decontribuzione per abbassare costi e mantenere occupazione". "È stato un fatto un intervento per il credito d'imposta per gli hotel che sono in affitto, però per equità bisogna fare qualcosa per l'Imu per chi ha i muri di proprietà, quindi faremo qualcosa anche di questo tipo. Pensiamo che la linea migliore sia quella della decontribuzione perché ha il doppio beneficio di mantenere la forza lavoro e abbattere i costi", ha chiosato il ministro.(Rem)