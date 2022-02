Turismo: Garavaglia, erogati 800 milioni a sostegno del settore montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per dare un sostegno concreto al settore montagna sono stati stanziati 800 milioni di euro e "sono stati erogati quasi tutti, attorno al 97 per cento. Sono limitati i fondi che ancora non devono essere distribuiti". Lo ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia durante la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina alla sede milanese del Cai. "Vogliamo far sì che l'attenzione per la montagna diventi strutturale - ha aggiunto Garavaglia - perché l'attenzione non deve essere solo per coprire le perdite. Non bisogna avere verso la montagna un atteggiamento così spot". (Rem)