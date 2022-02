Energia: Spagna, ministra Trasporti, Paese potrebbe avere 2 fabbriche di batterie elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo auspica che il Paese possa avere due grandi fabbriche di batterie elettriche nei prossimi anni per promuovere il settore della mobilità elettrica nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha affermato la ministra dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana spagnola, Raquel Sanchez, nel corso di un'intervista all'emittente "Radio 4". La ministra ha aggiunto che uno dei due stabilimenti industriali potrebbe vedere luce in Catalogna anche se prima sarà necessario valutare la competitività di ogni regione. Per Sanchez, le fabbriche di batterie elettriche sarebbero un ottimo investimento in quanto la Spagna è una "potenza automobilistica" e vuole rafforzare queste leadership anche con i veicoli elettrici.(Spm)