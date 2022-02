Nepal: vaccini, arrivato dal Regno Unito lotto di oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese la campagna di vaccinazione ha avuto inizio il 27 gennaio 2021 con il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto su licenza dal Serum Institute of India (Sii), ma in seguito alla seconda grave ondata dell’epidemia in India, la scorsa primavera, le esportazioni si sono interrotte, fino al 29 novembre scorso, e Katmandu ha dovuto rivolgersi ad altri fornitori, soprattutto alla Cina e agli Stati Uniti. Con i vaccini di Pfizer-BioNTech e Moderna la campagna di vaccinazione è stata recentemente allargata alla fascia di età 12-17 anni. Di recente è stato deciso anche di avviare la somministrazione di dosi “booster” alle persone con più di 60 anni e a quelle immunodepresse. (Inn)