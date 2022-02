Turismo: Garavaglia, 5 milioni di euro a favore del Cai per incremento sicurezza in montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del turismo ha erogato un finanziamento da 5 milioni di euro per il Club Alpino Italiano per la messa a terra di politiche della montagna. Una parte dei fondi andrà a favore dell'ampliamento dell'app GeoResQ, un servizio di geolocalizzazione e inoltro di richieste di soccorso offerto per ora in forma gratuita solo ai soci del Cai, che diventerà quindi gratuito per chiunque. L'annuncio è stato fatto oggi dal ministro del turismo Massimo Garavaglia e dal presidente del Cai Vincenzo Torti, durante la conferenza stampa che si è tenuta presso la sede milanese del Cai. "La cosa più importante è il digitale - ha sottolineato il ministro -. Il Cai ha già fatto un ottimo lavoro su questo punto ed è intenzione del ministero integrarlo con quello che stiamo facendo con il portale nazionale, in modo che italiani e stranieri, chiunque venga in Italia grazie al Cai avrà sicurezza, con l'hub che da la sicurezza, e tutte le informazioni del caso, tutti i sentieri disponibili". (Rem)