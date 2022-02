Turismo: Federalberghi, a gennaio -35 per cento pernottamenti rispetto a 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2022 i pernottamenti negli alberghi italiani sono calati del 35 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Lo ha spiegato il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, nel corso dell’audizione davanti alla commissione bilancio del Senato sul decreto Sostegni ter. Lo stesso Nucara ha poi chiarito che il dato rappresenta “una media” visto che esistono alcuni casi, specie nelle città, in cui si registra una riduzione "dell'80 per cento. Solo a Roma 400 alberghi sono chiusi ininterrottamente da marzo 2020”. Alla luce di questa situazione “complicata e di un settore ancora in sofferenza”, le misure contenute nel decreto sono “apprezzate ed apprezzabili” ma “diciamo allo steso tempo che, a fronte di una situazione di emergenza perdurante, le misure sono insufficienti”. In particolare, secondo Nucara, “vanno migliorate alcune norme del decreto e c’è la necessità di riattivare o prorogare misure in scadenza o che sono scadute di recente”. In particolare “ci sarà ancora bisogno della cassa integrazione, con sistemi semplificati, perché nessuno si illuda che anche finendo lo stato di emergenza, al 31 marzo, l’emergenza del turismo finirà”, ha aggiunto Nucara. (Rin)