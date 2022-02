Ue: Di Stefano, crisi ha mostrato importanza delle regole del commercio internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi della pandemia di coronavirus ha evidenziato l’importanza delle regole alla base del commercio internazionale dei prodotti per la salute e, in particolare, dei farmaci essenziali. Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano, presente alla riunione dei ministri del Commercio estero dell’Unione europea. “In questa direzione riteniamo necessario eliminare il gap vaccinale esistente tra i Paesi avanzati - che beneficiano di sistemi sanitari più strutturati e in cui la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata - e i Paesi più vulnerabili, dove il tasso vaccinale è ancora molto basso”, ha spiegato il sottosegretario. In questo contesto, l’Ue sta portando avanti l’iniziativa “Trade and Health”, “che l’Italia ha sostenuto da principio con determinazione”. E’ un’iniziativa che “mira a ridurre le restrizioni alle esportazioni, assicurare il regolare funzionamento delle catene globali di approvvigionamento, facilitare le procedure logistiche e doganali e favorire la condivisione di informazioni e know-how tra le imprese di diversi Paesi per aumentare la capacità produttiva a livello globale”, ha detto Di Stefano in un messaggio su Facebook. (Res)