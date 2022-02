Università: Financial Times, l'Mba del Mip Politecnico di Milano tra i primi 100 al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente agli altri criteri, ottimo il riconoscimento per l'international mobility, calcolato considerando la cittadinanza degli studenti e la location in cui hanno lavorato pre-Mba, a master completato e tre anni successivi: il 28 posto del MIP conferma l'eccellente qualità dei propri Alumni riconosciuta a livello italiano e internazionale. Significativo anche il posizionamento nella metà alta della classifica per un criterio che oggi assume una notevole importanza, soprattutto per una scuola che, unica in Europa, può vantare l'accreditamento B Corp. Il MIP è infatti 30esimo al mondo per la proporzione delle ore di formazione su temi di Csr (etica, green, responsabilità sociale) sul totale delle ore di insegnamento (criterio environmental, social and governance). "In un mercato dinamico che offre ogni giorno nuove sfide"- concludono i due docenti al vertice del MIP – "le aziende devono essere guidate da manager dotati delle migliori capacità per garantire competività al proprio business, motivazione e crescita ai propri dipendenti. Poter contare su un diploma rilasciato da una business school d'eccellenza, tra le poche a poter vantare i principali tre accreditamenti internazionali, è sicuramente uno stimolo per investire sul proprio futuro". L'offerta formativa d'eccellenza del MIP comprende annualmente circa 40 Master, tra cui anche 7 Mba ed executive Mba, 200 programmi executive open e diversi corsi di formazione progettati su misura per aziende. L'International full time Mba si svolge su 12 mesi, di cui gli ultimi tre dedicati al project work finale. I corsi sono organizzati in Pillars, che toccano i temi centrali, e in corsi di specializzazione più verticali. (Com)