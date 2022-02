Lavoro: Bombardieri (Uil), potere salariale continua a diminuire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togliendo l’articolo 18 non abbiamo avuto maggiori investimenti sul lavoro in Italia e il potere del salario reale dei lavoratori è diminuito. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ad “Agorà extra”, su Rai 3. Il segretario Uil ha poi evidenziato che la pandemia continua a lasciare “macerie”, come il precariato, 1.200 morti sul lavoro nel 2021 e un potere salariale che continua a diminuire. (Rin)