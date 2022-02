Credito: Sabatini (Abi), incertezze ancora elevante, politiche economiche continuino a sostenere le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno scenario in cui le incertezze sui futuri sviluppi restano elevate, come dimostrato dal rallentamento della crescita, occorre che le politiche economiche continuino a essere coerenti con l’obiettivo di sostenere le imprese. Lo ha detto il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, in audizione nella commissione Bilancio del Senato sul Sostegni ter. Per quanto riguarda le misure di sostegno, infatti, secondo Sabatini “il loro ritiro o la loro rimodulazione, in un momento in cui sono ancora necessarie, potrebbe avere effetti negativi soprattutto per le imprese operanti in settori come turismo, ristorazione, tempo libero, che sono più penalizzati dalla pandemia”.(Rin)