Piemonte: si rafforzano i rapporti tra la Regione e la Renania Settentrionale-Vestfalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il Piemonte e la Renania Settentrionale-Vestfalia firmeranno una dichiarazione di intenti congiunta per la collaborazione e lo sviluppo di relazioni amichevoli. La delegazione, guidata dal ministro per gli Affari Federali, Europei e Internazionali Stephan Holthoff-Pförtner, sarà accompagnata dall’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Viktor Elbling, e dal console generale a Milano, Ingrid Jung in un percorso che partirà da oggi pomeriggio all'interno dell'Environment Park assieme all'assessore all'Innovazione Matteo Marnati per un confronto sulle politiche in materia di idrogeno. (segue) (Rpi)