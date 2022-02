Slovacchia: Covid, compagnia ferroviaria Zssk non introdurrà altri treni interurbani dal 27 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zeleznicna spolocnost Slovensko (Zssk), la compagnia ferroviaria della Slovacchia, non introdurrà altri treni intercity dal 27 febbraio. E’ quanto emerge dagli orari pianificati. La ragione addotta dalla compagnia sta nella prosecuzione delle misure per il contenimento della diffusione del coronavirus e nel calo dei passeggeri. Zssk ha in programma di introdurre questi treni in seguito, a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica. Secondo quanto riferito da un portavoce dell’azienda, il calo dei passeggeri della sola tratta Bratislava-Kosice rispetto a prima della pandemia è stato del 41 per cento. Nel 2019 Zssk aveva trasportato in media oltre 700 mila passeggeri, mentre il numero è sceso a poco più di 400 mila nel 2021. (Vap)