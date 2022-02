Afghanistan: Save the children, oltre un milione di bambini mandati a lavorare per crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan, secondo Save the children, oltre un milione di bambini sono mandati a lavorare a causa del crollo dei redditi negli ultimi sei mesi, mentre quasi un quinto delle famiglie sono costrette a contare sul lavoro dei propri figli e un afghano su 13 dichiara di vivere solo di elemosina. Un'indagine dell'organizzazione rileva che, dal crollo dell'ex governo e dalla transizione del potere lo scorso agosto, un terzo delle famiglie ha perso l'intero reddito familiare, circa il 36 per cento sta acquistando cibo a credito, mentre il 24 per cento ha detto di averlo fatto in precedenza. Quasi quattro famiglie su dieci prendono cibo in prestito da quelle più agiate. Save the children lancia la petizione per salvare le bambine e i bambini afghani e chiedere al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale di sbloccare i finanziamenti vitali per il Paese. Nessun genitore dovrebbe mai dover prendere l'impossibile decisione di rinunciare a un figlio perché non sa come sfamarlo o curarlo: www.savethechildren.it/firmaperlafghanistan (segue) (Com)