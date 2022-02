Afghanistan: Save the children, oltre un milione di bambini mandati a lavorare per crisi economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cliniche in tutto il Paese sono state costrette a chiudere poiché non c'è più denaro per pagare i salari degli operatori sanitari. Il crollo dei servizi sanitari è una delle conseguenze dirette del congelamento delle risorse globali e della sospensione degli aiuti allo sviluppo. Quando i bambini malati hanno bisogno di cure, trovano solo porte chiuse e farmacie vuote. Per far fronte a questa drammatica situazione, Save the children lancia una petizione per chiedere al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale di sbloccare i finanziamenti vitali per il Paese. Perché un bambino non dovrebbe andare a lavorare invece che a scuola, così come un genitore non dovrebbe mai trovarsi di fronte alla decisione di rinunciare a un figlio perché non sa come sfamarlo o curarlo. Si può accedere e firmare la petizione per assicurare ai bambini afghani l'aiuto umanitario di cui hanno urgente bisogno alla pagina: www.savethechildren.it/firmaperlafghanistan (segue) (Com)