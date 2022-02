Afghanistan: Save the children, oltre un milione di bambini mandati a lavorare per crisi economica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio condotto su 1.400 famiglie in sette province dell'Afghanistan ha rilevato che, dal crollo dell'ex governo e dalla transizione del potere lo scorso agosto, l'82 per cento di esse ha perso il reddito e il 18 per cento ha dichiarato di non avere altra scelta che mandare i propri figli a lavorare. Secondo le stime diffuse oggi da Save the children, se un solo bambino in ciascuna di queste famiglie viene mandato a lavorare, più di un milione di bambini nel Paese sarebbe coinvolto nel lavoro minorile. Un terzo (34,8 per cento) delle famiglie intervistate ha perso interamente il suo reddito, mentre per più di un quarto (26,6%) le entrate si più che dimezzate. Le famiglie che vivono nelle città sono state le più colpite, metà di quelle di Kabul ha affermato di aver perso l'intero reddito. La brusca impennata dei prezzi causata dalla crisi economica impedisce a molte famiglie di poter acquistare cibo. Circa il 36 per cento ha riferito che sta comprando gli alimenti a credito al mercato, mentre il 24 per cento ha detto di averlo fatto in precedenza. Quasi 4 famiglie su 10 (pari al 39 per cento di quelle intervistate), prendono in prestito il cibo da quelle più agiate, rispetto al 25 per cento che lo faceva in precedenza. Mentre le famiglie sprofondano ulteriormente nel debito e nella povertà, un afghano su 13 (pari al 7,5 per cento degli intervistati) ha affermato di chiedere già l'elemosina o di fare affidamento sulla carità per sfamare i propri cari. (segue) (Com)