Afghanistan: Save the children, oltre un milione di bambini mandati a lavorare per crisi economica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana Save the Children ha parlato con Laila (nome fittizio), 12 anni, che vive con sua madre e quattro fratelli in un campo profughi nella provincia di Balkh da quando suo padre è stato ucciso. Prima che Save the children l'aiutasse, Laila puliva le case per l'equivalente di circa 10 centesimi di dollaro al giorno. Sua sorella di 15 anni sta ancora andando a lavorare. Laila ha detto: "Quando lavoravo nelle case delle persone, era molto difficile. Andavo a lavorare dalla mattina alla sera. Lavoravo perché dovevo. Andavo a portare a casa 10 afgani ($ 0,10) e ci compravo il tè per la mia famiglia". La madre di Laila , Shugofa (nome fittizio), 36 anni, ha detto: "Cosa posso provare quando un pezzo del mio cuore si spegne e lavora per gli altri? Ma cosa potrei fare? Mi addolorava vedere mia figlia lavorare pulendo i rifiuti e lo sporco delle persone. Senza un capofamiglia e con cinque figli senza un padre, si può immaginare quanto sia difficile... A volte mangiamo solo una volta al giorno, e altre volte mangiamo il pane da solo, tre volte al giorno. Faccio mangiare meno i bambini o una volta al giorno in modo che il cibo duri un giorno in più. E cuciniamo quantità minori, per evitare di rimanere senza cibo per il giorno successivo. I miei figli sono deboli e magri". (segue) (Com)