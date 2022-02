© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto di abolire i contratti di lavoro a tempo determinato, come è stato fatto in Spagna. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bambardieri, ad “Agorà etra”, su Rai 3, evidenziando come la grandissima parte dei nuovi contratti sia proprio a tempo determinato e come questo aumenti la già diffusa precarietà. (Rin)