Credito: Sabatini (Abi), durante crisi intervento banche a sostegno imprese e famiglie

- Durante la crisi e fin dall’inizio dell’emergenza, le banche sono intervenute sia con misure spontanee sia dando attuazione alle misure predisposte dalle istituzioni per fornire liquidità e sostegno a imprese e famiglie. Lo ha detto il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, in audizione nella commissione Bilancio del Senato sul Sostegni ter. Questo, ha spiegato, “sia con le moratorie pubbliche e private, che sono ammontate nella misura massima a 270 miliardi di euro, dei quali circa 40 miliardi sono in essere al 31 dicembre 2021, sia lavorando oltre 2,6 milioni di richieste di finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia per le Pmi per un importo pari a oltre 225 miliardi di finanziamenti garantiti. A questi si aggiungono i 32 miliardi di operatività legata alle garanzie Sace a favore di imprese di grandi dimensioni”.(Rin)