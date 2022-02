Ucraina-Russia: Scholz, a Kiev e Mosca "continuerò colloqui su situazione gravissima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le visite che effettuerà a Kiev e a Mosca fra oggi e domani, il cancelliere tedesco Olaf Scholz continuerà i colloqui sulla situazione “ancora gravissima” al confine tra Ucraina e Russia. Prima di partire per Kiev, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il capo del governo federale ha affermato: “Per me, è importante esprimere la nostra continua solidarietà e sostegno all'Ucraina”. Da Mosca, dove verrà ricevuto dal presidente Vladimir Putin, Scholz si aspetta “segnali urgenti per la riduzione della tensione” con Kiev. Il cancelliere ha quindi evidenziato che “un'ulteriore aggressione militare” contro l'Ucraina avrebbe “conseguenze molto gravi” per la Russia. “Sono assolutamente d'accordo con i nostri alleati su questo”, ha aggiunto Scholz. Il cancelliere ha, infine, affermato: “Stiamo assistendo a una minaccia molto, molto seria alla pace in Europa”. (Geb)